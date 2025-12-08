Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Геленджике сняли тревогу по беспилотникам

На территории Геленджика снят режим тревоги из-за атаки БПЛА, о чем сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Угрозу атаки беспилотников на территории Геленджика объявили в 11:37, отменили тревогу в 11:54. В Геленджике сработала система оповещения путем включения сирен «Внимание всем».

Ранее в аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты. В соседнем Новороссийске объявляли тревогу по БПЛА, но в настоящее время режим уже отменили.

София Моисеенко

