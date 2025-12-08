Меньше 20% ярославских семей могут купить новое авто в кредит

В Ярославской области доля семей, которые могут купить новый автомобиль в кредит и содержать его, составляет 18,1%. Соответствующий рейтинг российских регионов по доступности покупки автомобиля опубликовали «РИА Новости».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По данным Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», в регионе 14,7% семей могут себе позволить купить и содержать недорогой (1,3 млн руб.) новый автомобиль в кредит. Еще 3,4% семей могут купить в кредит средний по стоимости (2,9 млн руб.) и тоже новый автомобиль. По этим показателям регион занимает 50-е место по России. Годом ранее область была на четыре строчки выше: тогда недорогой автомобиль на заемные средства могли купить 12,3% семей, а средний по стоимости — 3%.

Среди соседних регионов лучше ситуация в Вологодской (37-е место), Тверской (45-е) и Московской (12-е) областях. Хуже — в Ивановской (78-е), Костромской (68-е) и Владимирской (52-е).

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ: там автомобиль в кредит могут себе позволить 57,8% семей за 1,3 млн руб. и 29,1% за 2,9 млн руб. Последнее место у Ингушетии: 1,9% семей могут купить машину за 1,3 млн руб. в кредит, 0,6% — за 2,9 млн руб.

Рейтинг рассчитан Центром экономических исследований «РИА Рейтинг». В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы. Анализ проведен для девяти типов составов семей.

Алла Чижова