В Новороссийске и Геленджике включили сирены, действует тревога по БПЛА

На территории Геленджика и Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников. В пресс-службе администрации Геленджика сообщили о включении сирен, система оповещения также заработала в соседнем Новороссийске.

Сирены «Внимание всем» включили в связи с атакой БПЛА. Андрей Кравченко в своем Telegram-канале призвал горожан соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями в социальных сетях.

София Моисеенко