На Дону ипотечное кредитование выросло на треть в октябре 2025 года

Ростовская область вошла в число лидеров по росту ипотечного кредитования в октябре 2024 года, увеличив выдачу займов на 35,9% за месяц. Об этом свидетельствуют данные обзора Банка России, на которые ссылается Domostroydon.ru.

По информации аналитиков, жителям региона предоставили 3,2 тыс. жилищных займов на общую сумму 14 млрд руб. Это значительно превышает показатели октября 2023 года, когда было выдано 2, 9 тыс. кредитов на 10,2 млрд руб.

«Наиболее заметный скачок произошел в сегменте кредитования по договорам долевого участия — до 1,8 тыс. займов против 1,1 тыс. годом ранее», — говорится в сообщении.

Крупнейшие средние суммы займов в октябре зафиксированы в Москве (7,7 млн руб.), Калмыкии (6,5 млн руб.) и Подмосковье (6,1 млн руб.). В сфере ипотеки по ДДУ лидируют Москва (8,5 млн руб.), Московская область (7,5 млн руб.) и Ингушетия (7,7 млн руб.).

Валентина Любашенко