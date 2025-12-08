На территории Геленджика объявлена угроза атаки беспилотников
В Геленджике объявили угрозу атаки БПЛА днем 8 декабря. О введении режима угрозы сообщил глава курорта Алексей Богодистов.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Мэр Геленджика напомнил о запрете на публикацию материалов о работе средств ПВО в социальных сетях. Он призвал жителей и гостей города отойти от окон и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Если тревога застала на улице, рекомендуется спуститься в цоколь ближайшего здания.
В случае возникновения экстренных ситуаций требуется обращаться в 112.
Угроза атаки беспилотников также объявлена на территории Новороссийска.