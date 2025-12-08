Власти Махачкалы поручили восстановить кровлю после сноса надстройки

Глава Махачкалы Джамбулат Салавов поручил восстановить кровлю на улице М. Гаджиева, 35, после того как Верховный Суд Дагестана обязал снести незаконную надстройку третьего этажа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Около двух лет назад на крыше двухэтажного здания без разрешений начали возводить третий этаж. В ходе работ демонтировали чердачное перекрытие, что фактически оставило дом без крыши. Жильцы, среди которых много пенсионеров, инвалидов и детей, почти три года страдали от протечек, сырости, холода и плесени.

По решению суда незаконную постройку на третьем этаже снесли и начали возводить новую кровлю площадью 1050 кв. м.

Константин Соловьев