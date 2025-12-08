Алексей Богодистов: в Геленджике ввели угрозу атаки БПЛА
Вслед за Новороссийском угрозу атаки беспилотников ввели в Геленджике. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Мэр Геленджика призвал горожан отойти от окон и укрыться в помещениях со сплошными стенами.
«Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, спуститесь в цоколь»,— пишет Алексей Богодистов.
Глава города-курорта напомнил о запрете на публикацию материалов о работе ПВО в социальных сетях. В случае экстренной ситуации необходимо обращаться в 112.