Алексей Богодистов: в Геленджике ввели угрозу атаки БПЛА

Вслед за Новороссийском угрозу атаки беспилотников ввели в Геленджике. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Мэр Геленджика призвал горожан отойти от окон и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

«Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, спуститесь в цоколь»,— пишет Алексей Богодистов.

Глава города-курорта напомнил о запрете на публикацию материалов о работе ПВО в социальных сетях. В случае экстренной ситуации необходимо обращаться в 112.

София Моисеенко