В Азово-Донском бассейне перевалка грузов снизилась в 1,6 раз с начала навигации

С начала навигации 2025 года перевалка грузов в границах ответственности Азово-Донской бассейновой администрации снизилась в 1,6 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года и составила 4,9 млн т, тогда как, по прогнозу она должна была достичь 7,5 млн т. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Наибольшую долю грузооборота в границах бассейна в ноябре 2025 составили пшеница (39%, 1,93 млн т), мазут (13,9%, 680,7 тыс. т), вакуумный газойль (12,1%, 594,9 тыс. т).

Отмечается, что в навигацию 2024 года было перевезено 7,8 млн т грузов, что на 28% больше год к году.

Наталья Белоштейн