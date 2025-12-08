В Северной Осетии заморозили торги сельхозпредприятия на 196 млн рублей

Арбитражный суд Северной Осетии — Алании удовлетворил ходатайство Руслана Танделова о приостановлении торгов имуществом государственного сельскохозяйственного предприятия Госплемконзавод Бесланский имени Кантемирова. Аукцион был запланирован на 29 декабря 2025 года. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На торги выставлено имущество стоимостью 196,8 млн руб. В лот входят сооружения, административное здание по адресу город Беслан, улица Фриева, 39а, а также права аренды земельных участков общей площадью более 14 млн кв. м.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Государственное сельскохозяйственное предприятие Госплемзавод «Бесланский» им. А. Кантемирова зарегистрировано в 1993 году Беслане. Основной вид деятельности — разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков. Учредитель — Российская Федерация. Уставный капитал — 5,7 млн руб. Основные средства — 130 млн руб., чистые активы — 92,8 млн руб.

Суд назначил рассмотрение заявления Танделова на 18 декабря. Судьи пришли к выводу, что приостановка аукциона не нарушит права кредиторов. В случае одобрения заявления они получат полное возмещение быстрее, чем при продаже активов через торги.

Обеспечительная мера носит временный характер. Если суд откажет в удовлетворении заявления о погашении долгов, торги возобновят.

В 2009 году предприятие признали банкротом, в отношении него ввели конкурсное производство. Танделов подал в суд заявление о намерении погасить все требования кредиторов из реестра за счёт собственных средств.

Тат Гаспарян