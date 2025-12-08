В Таганроге устранили 70 аварий на водопроводе за неделю

В Таганроге аварийные бригады за прошедшую неделю ликвидировали 70 порывов на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Камбуловой, на территории Таганрога фиксируется большое количество аварий на водопроводных сетях. Специалисты предприятия водоснабжения продолжают работы по их устранению. Так, на этой неделе ремонтные работы запланированы на улице Греческой, 79 и на 4-й Линии, 172.

Константин Соловьев