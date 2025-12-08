Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске объявили угрозу по БПЛА

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников, о чем уведомил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

При включении сирен жителям и гостям города необходимо придерживаться мер безопасности. Дома следует укрыться в комнатах без остекления с капитальными стенами, а в случае если тревога застала на улице, требуется спрятаться в цоколе ближайшего здания, в подземном переходе или на территории подземного паркинга.

Для укрытия не рекомендуется использовать автомобили. Опасно прятаться вблизи стен многоквартирных домов.

София Моисеенко

