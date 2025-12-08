В Дагестане на восстановления дорог после ЧС направят 6 млн рублей

Из резервного фонда Дагестана н восстановление разрушенных дорог во время ЧС в Лакском и Чародинском районах направят 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Для восстановления беспрепятственного проезда будет восстановлена дорога Кумух — Хойхи — Вачи на участке 7,8 км в Лакском районе. На эти работы направят 3,5 млн руб.

В Чародинским районе отремонтируют восьмикилометровый участок дороги Цуриб — Арчиб за 2,5 млн руб.

Наталья Белоштейн