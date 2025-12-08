В Ростове-на-Дону наркодилера приговорили к 15 годам колонии

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил 24-летнего местного жителя к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку незаконного сбыта более 3,5 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде установлено, что фигурант в 2023 году через интернет получил от неустановленного лица более 3,5 кг синтетического наркотического вещества. После расфасовки на отдельные дозы обвиняемый планировал разместить наркотики в тайники на территории города для последующей продажи наркозависимым. Однако довести преступный план до конца ему не удалось — его задержали сотрудники полиции. Все наркотические вещества были изъяты.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Уголовное дело в отношении поставщика наркотиков выделено в отдельное производство.

Валентина Любашенко