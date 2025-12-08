Угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске

Днем 8 декабря в Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При включении сирен «Внимание всем» жителям и гостям Новороссийска порекомендовали укрыться в комнатах без остекления с капитальными стенами, это может быть ванная, туалет или коридор. В случае, если сигнал тревоги застал на улице, необходимо спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, на подземной парковке.

Для укрытия запрещается использовать автомобили и стены многоквартирных домов.

Новороссийцев призвали сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.

София Моисеенко