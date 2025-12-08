В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты

Воздушная гавань Геленджика временно закрыта для осуществления полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации пояснили, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в РСЧС объявили об угрозе атаки БПЛА по Краснодарскому краю. По Черноморскому побережью, Новороссийску, Геленджику и Анапе тревоги не объявлялись.

София Моисеенко