В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты

Воздушная гавань Геленджика временно закрыта для осуществления полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации пояснили, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в РСЧС объявили об угрозе атаки БПЛА по Краснодарскому краю. По Черноморскому побережью, Новороссийску, Геленджику и Анапе тревоги не объявлялись.

София Моисеенко

