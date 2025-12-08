Выручка девелоперов в Крыму и Севастополе выросла на 26,7% в 2025 году

Валовая выручка девелоперов от реализации объектов по Договорам долевого участия в Крыму и Севастополе в январе—октябре 2025 года составила 100,4 млрд руб. Это на 26,7% больше, чем застройщики заработали за аналогичный период прошлого года, сообщили «Ъ-Кубань» в агентстве недвижимости Oazis Estate со ссылкой на аналитику платформы bnMAP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кубань», рынок недвижимости полуострова держит обороты на уровне 8–12 млрд руб. ежемесячно. Несмотря на сезонные спады, тренд остается растущим. Средняя стоимость жилья в Крыму и Севастополе в октябре 2025 года достигла 238 тыс. руб. за квадратный метр, что на 15% больше, чем год назад.

«Рынок недвижимости полуострова жив и активно растет. В августе 2025 года в курортных локациях зафиксирован исторический максимум по выручке — 9,6 млрд руб. Цены растут ускоренными темпами. За 2,5 года средняя стоимость квадратного метра в курортных городах выросла на 74%: с 200 до 348 тыс. руб. Наибольшей популярностью пользуются студии и однокомнатные квартиры площадью 25–45 кв. м. Финансирование преимущественно собственное. Доля ипотечных сделок снизилась, ключевым драйвером стали рассрочки от застройщиков, но они доступны не всем из-за высоких ежемесячных платежей»,— прокомментировала CEO и основатель агентства курортной недвижимости Oazis Estate Ольга Изосина.

Маргарита Синкевич