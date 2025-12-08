Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Женщина пострадала в ДТП с иномаркой в Анапском районе

В районе хутора Тарусино в Анапском районе произошло ДТП, в котором пострадала 35-летняя женщина. Об этом сообщили в ОМВД России по городу-курорту.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Хенде Элантра» нарушил правила расположения на проезжей части и ехал прямо по полосе для поворота налево. Он не предоставил преимущество 35-летней женщине-пешеходу и допустил наезд на нее. Пострадавшая, в свою очередь, пересекала проезжую часть по пешеходному переходу и не нарушала ПДД.

В результате аварии женщина получила травмы, ее доставили в городскую больницу Анапы. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

София Моисеенко

