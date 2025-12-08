Эксперт: часть фитнес-клубов Краснодара требует замены оборудования

По данным исследовательского агентства FitnessData на ноябрь 2025 года, спортивное оборудование в среднем подорожало на 4–10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в зависимости от поставщика. Как рассказал «Ъ-Кубань» управляющий партнер агентства Максим Боровиков, краснодарский рынок фитнеса активно развивался с начала 2010-х годов: часть объектов, открытых более 15 лет назад требует существенного переоснащения, часть уже обновила оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По оценкам господина Боровикова, уровень цен на беговые дорожки среднего ценового сегмента вырос примерно на 30–50 тыс. руб., силовые рамы практически не изменились в цене, а «жим ногами» в среднем подорожал на 5%.

Стоимость фитнес-оборудования сильно зависит от сегмента клуба. Как отмечает управляющий партнер FitnessData, стандартная беговая дорожка для клубов среднего сегмента может стоить от 750 тыс. руб. до 1 млн руб., тогда как в премиальном сегменте средний чек за беговую дорожку уже выше 1,2 млн руб. Аналогичная картина по другим видам кардиооборудования: велотренажер в среднем сегменте обойдется примерно в 400–500 тыс. руб., в премиуме — от 700 тыс. руб., гребной тренажер — от 150 тыс. против 300 тыс. руб. Силовое оборудование также чувствительно к сегменту.

«Большая часть оборудования при правильной эксплуатации имеет длительный срок работы — в зависимости от интенсивности нагрузки беговые дорожки могут служить от 5 до 15 лет, силовое оборудование — более 10 лет. Существенная роль в "сроке жизни" оборудования связана с его обслуживанием: например, замена полотна на беговой дорожке в среднем происходит раз в 1,5–2 года», — комментирует собеседник «Ъ-Кубань».

По оценкам господина Боровикова, в целом прайс на спортивное оборудование по стране сейчас почти не отличается, разница в стоимости может заключаться в логистике и условиях доставки. Стоимость доставки может увеличивать стоимость единицы оборудования на 5–15 тыс. руб.

«Расходы на оборудование — значимый, но не доминирующий фактор ценообразования. Гораздо важнее в 2025 году факторы, связанные с ростом стоимости привлечения клиента (расходы на маркетинг, вероятно, покажут почти двукратный рост), ростом стоимости аренды и коммунальных услуг, расходы на ФОТ и клининг»,— резюмировал Максим Боровиков.

Андрей Николаев