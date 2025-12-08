В Новороссийске два раза за день пройдут учения со стрельбами

8 декабря в акватории Новороссийска пройдут два цикла учений НВМБ с применением стрельб. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Тренировочные мероприятия со стрельбами новороссийской военно-морской базы состоятся с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. При проведении учений НВМБ будет отрабатывать практические действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников.

Во время проведения учений в акватории морского порта запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов. В том числе, запрещается осуществление водолазных спусков и подводных работ.

София Моисеенко