Меньше 17% семей Кубани могут позволить себе автокредит

В Краснодарском крае доля семей, которые могут себе позволить купить автомобиль в кредит, составляет менее 17%. Об этом сообщает «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Регионы ЮФО и СКФО попали во вторую половину рейтинга по доступности покупки машин в кредит. В СКФО показатель оказался ниже, чем в Краснодарском крае. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ингушетии и Чечне.

На Кубани примерно 16,7% семей могут выплачивать одновременно кредиты за недорогой автомобиль и автомобиль среднего класса стоимостью от 1,3 до 2,9 млн руб., в Ростовской области этот показатель составляет 16,4%. Как сообщает «РИА Рейтинг», оба региона за год снизились в рейтинге на четыре позиции, расположившись на 57-м и 59-м местах.

Республика Адыгея находится на 72-й строчке в рейтинге, там приобрести автомобиль в кредит могут себе позволить 12,5% семей. Ставропольский край оказался на 74-й строчке.

При составлении рейтинга учитывались выплаты по трехлетнему кредиту с первоначальным взносом 20%, сопутствующие расходы в виде оплаты топлива, КАСКО, ОСАГО, техобслуживания, налогов и платных парковок.

София Моисеенко