На Ставрополье зарплаты учителей оказались вдвое ниже, чем у финансистов

Северокавказстат зафиксировал среднюю зарплату по Ставропольскому краю в 61 360 руб. за январь–сентябрь 2025 года. Работники финансовой и страховой сферы получают 91 394 руб. в месяц — почти вдвое больше. Сотрудники в области информации и связи зарабатывают 80 223 руб., а добытчики полезных ископаемых — 76 625 руб.

Образование входит в число аутсайдеров. Педагоги и преподаватели в крае имеют средний доход 46 480 руб. — на 24% ниже регионального показателя. Административные услуги платят 40 781 руб., культура, спорт и досуг — 46 242 руб. Эти сектора отстают от общего тренда роста зарплат на 12% за год.

Данные подтверждают многолетнюю тенденцию. За январь–август 2025 года средняя зарплата достигла 61 457 руб., работники финансовой сферы лидируют с 92 143 руб., а образование держится на уровне 46 тыс.

В Ставрополе показатель выше — средняя зарплата составляет 64,4 тысячи рублей за полугодие, но учителя все равно получают меньше. Медианная зарплата школьных педагогов выросла до 35,9 тыс. руб. — плюс 11% к прошлому году, однако это пятое место в ЮФО и СКФО.

Причины разрыва очевидны. Финансовый сектор растет за счет IT-интеграции и спроса на специалистов, добыча — благодаря высоким ценам на ресурсы. Образование страдает от бюджетного финансирования и низкой производительности в статистике Росстата. За май 2025 года общая зарплата в крае составила 62 427 руб., но опытные педагоги не дотягивают до 58 тыс. даже в вузах.

Региональные власти обещают индексацию зарплат бюджетников, но инфляция съедает этот прирост. Средняя зарплата покрывает потребительскую корзину в 2,65 раза, однако для педагогов этот коэффициент падает. Школьные учителя зарабатывают 58 230 руб. в среднем, логопеды — 45 910 руб. Тренд сохраняется: в 2024 году общий уровень был 57 131 руб.

