В Краснодаре BMW выехал на встречку и спровоцировал массовое ДТП

В Краснодаре произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась 7 декабря на улице Дзержинского, пострадали два человека. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, 32-летний водитель BMW двигался по ул. Дзержинского от 3-й Трудовой в сторону торгового центра «Красная Площадь». Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota, после чего врезался в другой BMW под управлением 39-летнего водителя.

В аварии пострадали 49-летняя женщина за рулем Toyota и ее 56-летний пассажир. Обоих госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

Анна Гречко