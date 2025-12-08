Аэропорт «Сталинград» второй раз за сутки закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

Волгоградский аэропорт Сталинград снова закрыли из-за угрозы атаки беспилотников, сообщили в Росавиации. Ранее ночью аэропорт уже приостанавливал работу из-за атаки на регион, но утром ограничения сняли. Сейчас в Волгоградской области вновь объявлена беспилотная опасность.

Ночью беспилотники повредили несколько домов в Волгограде, включая улицу Лодыгина в Тракторозаводском районе. Губернатор Андрей Бочаров уточнил, что инцидент произошел рядом с домами №12 и 13. Пожарные, медики и муниципальные службы быстро прибыли на место. По предварительным данным, пострадавших нет.

Для эвакуированных жильцов открыт пункт временного размещения в школе №3. Автобусы предоставлены для эвакуации, а в пункте размещения организованы спальные места и горячее питание.

Никита Маркелов