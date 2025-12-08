Замглавы Новороссийска рассказал о методах тушения пожара на мусорном полигоне

В Новороссийске продолжают тушить пожар на мусорном полигоне «Терра-Н». О методах ликвидации возгорания рассказал в своем Telegram-канале заместитель главы города Александр Гавриков.

Замглавы Новороссийска отметил, что для тушения мусорных полигонов принято использовать разные методы. В целях охлаждения полигона используются вода и пена, для изоляции возгорания применяют грунт, песок и негорючие материалы. Их перемешивают с отходами для замедления горения.

«Техника и сотрудники работают круглосуточно. Сейчас на полигоне очаги возгорания проливают водой и засыпают грунтом. Когда происходит глубинное горение, то поверхностное использование химикатов неэффективно, также как и использование пены на склонах»,— заявил Александр Гавриков.

София Моисеенко