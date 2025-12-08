Ставрополь обновил электросети в семи пятиэтажках за 34 млн рублей

Ставропольский край завершил капитальный ремонт внутридомовых сетей электроснабжения в семи пятиэтажных многоквартирных домах, построенных в 1970–1977 годах, сообщили в региональном фонде капремонта. Работы обошлись в 34,2 млн руб. Бригады заменили вводные кабели, стояки и распределительные линии, установили новые электрощиты с автоматическими выключателями и противопожарными устройствами.

Фото: Ставропольский краевой фонд капремонта

Гендиректор краевого фонда капитального ремонта Павел Корниенко назвал проект инвестицией в безопасность. Жители теперь получают стабильное электроснабжение без риска аварий. Домашние сети выдержат нагрузку от кондиционеров, бойлеров, стиральных машин и зарядных станций для электромобилей — все это немыслимо для эпохи 1970-х.

Старые советские сети проектировали под холодильник, телевизор и лампочки. За 50 лет жильцы добавили десятки мощных приборов. Это вызвало перегревы и короткие замыкания, как в доме на Тухачевского, 3/9, где ремонт стоил 6,2 млн руб.

Фонд привел в порядок электрощитовые и обновил заземление. Подрядчики дали пятилетнюю гарантию. Корниенко, назначенный главой фонда в декабре 2024 года, курирует такие проекты по всему краю.

В 2025 году Ставрополь отремонтировал электросети в 354 многоквартирных домах. В 2026-м обновят свыше 300 инженерных систем на 1 млрд руб. — на 50% больше, чем в этом году. Губернатор Владимир Владимиров поддержал финансирование.

Проекты повышают привлекательность Ставрополя для бизнеса и переезда жителей из других регионов. Предприниматели избегают отключений при расширении производства. Надежные сети упрощают экономические решения и повышают качество жизни в административном центре края.

Станислав Маслаков