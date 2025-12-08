В Саратове молодой человек задержан по подозрению в нападении на сторожа храма

В Саратове задержан 21-летний местный житель, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Инцидент произошел у храма на проспекте Энтузиастов. Сторож заметил шумное поведение молодого человека и его друзей, а также автомобиль, врезавшийся в столб.

Когда сторож решил вмешаться, подозреваемый в грубой форме посоветовал ему не вмешиваться. Сторож пообещал вызвать полицию, что привело к конфликту. Молодой человек достал нож и ранил сторожа в живот, пишут в УМВД.

Потерпевший был госпитализирован. Злоумышленника задержали сотрудники СОБР Росгвардии и доставили в полицию. У него изъяли нож. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Никита Маркелов