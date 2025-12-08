9 из 10 ставропольских семей не способны купить автомобиль в кредит

Регионы ЮФО и СКФО отстали в рейтинге доступности новых автомобилей в кредит. Эксперты РИА Новости учли кредитные платежи, страховку, топливо и налоги. Они рассчитали долю семей, способных купить машину стоимостью 1,3 млн руб. или 2,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ямало-Ненецкий АО лидирует с 57,8% семей для недорогой модели. Чукотка следует за ним с 49,4%, Магаданская область — с 44,8%. ХМАО-Югра занимает четвертое место (43,1%), Москва — пятое (42,1%). Санкт-Петербург на 11-й позиции с 31,1%.

Краснодарский край поделил 57-е место с 16,7% семей. Ростовская область на 59-й строчке с 16,4%. Ставропольский край опустился на 74-е место — всего 12,3% семей потянут недорогой автомобиль. Адыгея на 72-й позиции с 12,5%.

Северный Кавказ замыкает список. Ингушетия на последнем месте с 1,9%, Чечня — с 2,3%. Дагестан показывает 3,7%, Кабардино-Балкария — 4,2%, Калмыкия — 4,9%. В этих республиках средний автомобиль за 2,9 млн руб. доступен лишь 1% семей.

Авторы рейтинга оценили доходы работающих семей после НДФЛ и прожиточного минимума. Они предположили взнос 20% и кредит на три года. Семьи тратят не более 50% остатка на авто, кредит и расходы вроде КАСКО, ОСАГО, бензина, ТО, шин, парковок и налогов. Зарплаты в Ставрополе и соседях ниже средних по стране, а цены на авто выросли.

Рынок новых легковушек просел на 17,8% за 11 месяцев 2025 года — всего 1,19 млн штук. Автокредиты выросли лишь на 13,7% (+355 млрд руб.) за десять месяцев против 49% годом ранее. Цены на машины растут, ставки по кредитам держатся высокими. ЦБ ввел макропруденциальные ограничения в середине 2024 года. РБК Кавказ отмечал замедление на Юге и Кавказе в начале 2025-го.

Доступность выросла по России до 20,5% семей для модели за 1,3 млн руб. против 17,6% в 2024-м. Зарплаты поднялись, ставки слегка снизились. Но в 13 регионах этот показатель ниже 10%. Лидеры в 14–30 раз опережают аутсайдеров. Северные округа выигрывают за счет зарплат, Юг и Кавказ проигрывают из-за низких доходов и высоких трат на жизнь.

Станислав Маслаков