В Астраханской области директора школы заподозрили в поборах

В Ахтубинском районе расследуют уголовное дело в отношении директора одной из сельских школ. Как сообщили в региональном СУ СКР, женщину подозревают в мошеннических действиях (ч 3. ст. 159 УК РФ).

Руководитель образовательного учреждения предположительно сказала трем своим подчиненным о необходимости «скидываться» с заработной планы на школьные нужды. С апреля 2023 года по май 2025 года коллеги, следуя указаниям начальницы, перечисляли деньги на расчетные счета директора и ее дочери. Последняя, к слову не знала о преступных намерениях матери.

За два года на счетах подозреваемой оказалось более 300 тысяч рублей. Преступную деятельность пресекли сотрудники СК совместно с УЭБ и региональным ПК УМВД России. Расследование продолжается.

Марина Окорокова