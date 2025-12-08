Экс-начальник отдела ГИБДД в Кузнецке сознался во взятках за водительские права

Кузнецкий районный суд рассмотрит дело о взятках за сдачу экзамена на водительские права, сообщает прокуратура Пензенской области. Обвиняемыми стали бывший начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Кузнецке Федор Стексов и двое жителей региона.

Следствие установило, что с августа по ноябрь 2024 года экс-сотрудник ГИБДД получил взятки от пяти жителей Пензенской области в размере от 26 до 30 тыс. руб. за выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Общая сумма взяток составила 146 тыс. руб. Также фигурант якобы выдал четыре удостоверения своим знакомым без экзаменов. Господину Стексову вменяют пять эпизодов получения взятки ( ч. 3 ст. 290 УК РФ), и четыре эпизода злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)

58-летнего жителя Пензы обвиняют в посредничестве при передаче взятки (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). В ноябре 2024 года он передал сотруднику ГИБДД 30 тыс. руб. за удостоверение без экзамена, пишет прокуратура. 25-летнюю жительницу Кузнецка обвиняют в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Она взяла у знакомого 60 тыс. руб., обещая передать взятку, но похитила деньги, уверяют силовики.

Бывший сотрудник ГИБДД и женщина признали вину, а посредник отрицает причастность. Дело выявили сотрудники ОСБ УМВД и УФСБ России. Материалы направлены в Кузнецкий районный суд.

Никита Маркелов