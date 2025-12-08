Кубанский «Агрокомплекс» объяснил закрытие магазинов в Москве релокацией

АО «Фирма Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», связанное с экс-главой Минсельхоза и бывшим губернатором Кубани Александром Ткачевым, сократило количество торговых точек в Москве с пяти до трех. Об этом «РБК Краснодар» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В начале декабря издание Shopper's писало о закрытии магазинов агрохолдинга в столице. Торговые точки на Жулебинском бульваре, Первомайской улице и улице Липовый Парк были отмечены на «Яндекс Картах» как неработающие.

Сейчас в Москве функционируют три розничных магазина фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский»: на улице Берзарина, 30Б (Хорошево-Мневники), улице Большая Филевская, 3, корпус 3 (Пресненский), и улице Александры Монаховой, 92, корпус 2 (Коммунарка).

«Ввиду изменения рынка и активного строительства новых микрорайонов в населенных пунктах южных регионов периодически происходит релокация части действующих объектов в более перспективные локации»,— пояснили в компании. Планов по новым открытиям в Московском регионе пока нет.

Агрокомплекс насчитывает 550 магазинов в Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, Ростовской области и Москве. Распределительный центр в Раменском районе Подмосковья продолжает снабжать продукцией локальные и федеральные сети.

Первый магазин со своей продукцией компания открыла в Москве 25 декабря 2023 года в районе Филевского парка. Изначально планировалось открывать новые торговые точки ежемесячно. Заместитель генерального директора по торговле Евгений Белицкий отмечал интерес к московскому рынку как самому емкому в России, но признавал высокий уровень конкуренции на нем.

АО «Фирма Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» зарегистрировано в Выселковском районе Краснодарского края в 1993 году. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. Выручка компании по итогам 2024 года превысила 92,7 миллиарда рублей. По собственным данным, предприятие является вторым производителем молока в России, пятым по сахару, третьим по мясу и владеет 763 тыс. га земель.

Анна Гречко