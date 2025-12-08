В Ставрополе завершили реконструкцию Тухачевского и Южного рынков

В Ставрополе завершено обновление Тухачевского и Южного рынков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Иван Ульянченко.

Фото: Telegram-канал главы Ставрополя Ивана Ульянченко

На рынке Тухачевского проведена реконструкция торговых павильонов и фасадных частей, выходящих на улицы Пирогова и Тухачевского, вывески магазинов оформлены в едином стиле.

На Южном рынке, со стороны 1 Параллельного проезда, заменено асфальтовое покрытие, проведена линия освещения, установлена современная уличная мебель, уложена тротуарная плитка, организована парковку, оснащенная ливневкой, на газонных частях оборудован автополив.

Наталья Белоштейн