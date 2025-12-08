В Волгограде второй раз за сутки объявлена беспилотная опасность

В Волгоградской области второй раз за сутки объявили угрозу беспилотников, сообщила система РСЧС в 8:50 утра.

Ночью беспилотники повредили дома в Волгограде. Один из них упал на улице Лодыгина в Тракторозаводском районе. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что инцидент произошел рядом с домами №12 и 13. Пожарные, медики и муниципальные службы оперативно прибыли на место. По предварительным данным, пострадавших нет.

Для эвакуированных жильцов открыт пункт временного размещения в школе №3. Муниципальное автотранспортное предприятие предоставило автобусы для эвакуации. В пункте размещения организованы спальные места и горячее питание.

Никита Маркелов