Спикер Госдумы предостерег от платных услуг в электронных дневниках

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обратил внимание на жалобы родителей по поводу платных услуг в электронных школьных дневниках, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Родители недовольны тем, что для использования некоторых функций через мобильные приложения требуется платная подписка, хотя эти приложения удобнее веб-версии, рассказал политик.

Вячеслав Володин подчеркнул, что платный доступ к учебным материалам и другим функциям электронных дневников недопустим. По его мнению, все услуги в этих системах должны быть бесплатными.

Никита Маркелов