Ростех построил врачебную амбулаторию в Крыму

Компания «РТ-Медтех» (входит в Ростех) завершила строительство врачебной амбулатории в селе Мирное Республики Крым. Медицинское учреждение может начать работу уже в конце 2025 года, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Сейчас специалисты запускают оборудование. В ближайшее время к объекту здравоохранения проложат подъездные пути.

Одноэтажное здание площадью 600 кв. м включает зону ожидания, процедурные, прививочные кабинеты, отделение функциональной диагностики, лабораторию и дневной стационар. Учреждение оснастили современным оборудованием, включая изделия производства Ростеха.

Возведение амбулатории финансировалось из регионального бюджета. Общая стоимость работ составила 125 млн руб.

«Новое медучреждение позволит обеспечить качество и доступность врачебной помощи для жителей села, создать комфортные условия труда для медработников. Здесь будут получать первичную медико-санитарную помощь около 8500 человек»,— подчеркнул генеральный директор «РТ-Медтех» Сергей Дмитроченко.

Анна Гречко