В Северной Осетии закрыта для большегрузов Военно-Грузинская дорога

На участке Военно-Грузинской дороги Владикавказ — Ларс ограничено движение большегрузного транспорта. Об этом сообщил начальник дежурной смены центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РСО-Алания Давид Нарикаев.

«Движение большегрузных автотранспортных средств запрещено до особого распоряжения»,— отмечается в сообщении.

Ограничение введено из-за невозможности безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

Наталья Белоштейн