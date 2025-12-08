В Северной Осетии закрыта для большегрузов Военно-Грузинская дорога
На участке Военно-Грузинской дороги Владикавказ — Ларс ограничено движение большегрузного транспорта. Об этом сообщил начальник дежурной смены центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РСО-Алания Давид Нарикаев.
«Движение большегрузных автотранспортных средств запрещено до особого распоряжения»,— отмечается в сообщении.
Ограничение введено из-за невозможности безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.