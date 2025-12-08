Поток туристов в Ессентуки вырос почти на 31%

В январе-ноябре 2025 года Ессентуки посетили 318,3 тыс. туристов, что 30,7% больше год к году (243,4 тыс. человек). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ноябре 2025 года город-курорт посетили 30,7 тыс. туристов, увеличение показателя год к году —20,8% (25,4 тыс.). В Ессентуках побывали 25,8 тыс. детей, что на 7% больше, чем в тот же период прошлого года (24 тыс.).

Основной поток туристов в Ессентуки идет из Московской области, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Дагестан, а также из Санкт Петербурга.

Наталья Белоштейн