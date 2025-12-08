В Новокубанском районе мужчину придавило деревом во время сильного ветра

В Новокубанском районе Краснодарского края 37-летний мужчина пострадал после падения дерева. Об этом сообщили в Telegram-канале «Спасатели Новокубанский район». Ствол повалило порывом ветра, когда пострадавший находился рядом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / spasateli_ASO Фото: https: / t.me / spasateli_ASO

Очевидец помог освободить мужчину, убрав с него дерево, а также вызвав медиков и спасателей. Врачи скорой помощи оказали первую медицинскую помощь на месте.

Спасатели перенесли пострадавшего на носилках до машины скорой помощи. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Анна Гречко