В Краснодаре 8 декабря отключат электричество на 40 улицах

Сегодня, 8 декабря, в Краснодаре планово отключат электроснабжение на 40 улицах города. Работы продлятся в течение дня, сообщает городская ЕДДС.

На большинстве адресов электричество будет ограничено с 9:00 до 17:00. В указанный промежуток времени света не будет по улицам: Кропоткина, Богатырская, Становая, Игнатова, Мачуги, Волжская, Балтийская, Селезнева, Днепровская, Заводская, Бородинская, Крупской, Угловая, Пластунская, Базарная, Мира, Горячеключевская, Атарбекова, 40 лет победы, Красных партизан, Фестивальная, Тургенева, Северная, Российская, Солнечная, Микешина, Деповская, Димитрова, Ковтюха и Старокубанская.

С 13:00 до 17:00 без электричества останутся жители улиц Гидростроителей, Трудовой славы, Гагарина, Мачуги, Ставропольская, Таманская, Первомайская, Светлая, Тургенева, а также поселка Знаменский.

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Анна Гречко