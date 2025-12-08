Первое российское исследование хайдайверов стартовало в Крыму

Севастопольский государственный университет проводит первое в России медицинское исследование хайдайвинга — прыжков в воду с высоты до 27 м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения вуза Дмитрия Кадочникова.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По итогам работы планируется создать рекомендации для спортсменов и руководство по медицинскому сопровождению данной дисциплины. Исследование выполняет аспирант по направлению «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия».

«И одна из первых аспирантов, которая обучается в нашем вузе [по данному направлению], работает над диссертацией по очень интересной теме: ее работа посвящена спортивному обеспечению прыжков с высоты (в воду.— прим. ТАСС) — есть такой вид спорта, называется хайдайвинг»,— рассказал господин Кадочников.

Ученые изучают функционирование организма во время прыжков и разрабатывают рекомендации по технике выполнения элементов. Также анализируется объем медицинского обеспечения хайдайвинга, поскольку нормативы для этого относительно нового вида спорта пока не закреплены.

Севастополь выбран местом проведения исследования благодаря возможности работать со спортсменами и собирать данные на базе Центра спортивной медицины. Защита кандидатской диссертации запланирована на 2027 год.

Анна Гречко