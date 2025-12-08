На Кубани 8 и 9 декабря прогнозируют похолодание до –1 градуса

Метеорологи прогнозируют на Кубани на ближайшие двое суток переменную облачность с дождями. В горных районах возможны осадки в виде мокрого снега, местами образуется туман и гололед, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ночные температуры ожидаются от –1° до +4°, днем — +4...+9°, 9 декабря в южной части региона воздух прогреется до +9...+14°. В горах ночью прогнозируют –4…+1°, днем +2…+3°.

В южной части региона синоптики предупреждают о тумане и гололедно-изморозевых отложениях. Ветер восточного направления составит 4–9 м/с, местами порывы достигнут 12–14 м/с.

На черноморском побережье ожидается облачная погода с дождем. Днем 9 декабря воздух прогреется до +12...+17, а 10 декабря до +10...+15. Ночью температура будет держаться в пределах +5...+10. Северный и северо-восточный ветер составит 6–11 м/с, а 9 декабря местами порывы достигнут 12–14 м/с.

Анна Гречко