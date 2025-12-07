«Кемеровоспецстрой» отозвал жалобу в ФАС на торги по капремонту Чуйского тракта

АО «Кемеровоспецстрой» отозвало жалобу в антимонопольную службу по поводу определения подрядчика для строительства и реконструкции участка автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в границах Республики Алтай. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«В настоящее время заказчиком осуществлено исправление несоответствия и основания для жалобы отсутствуют. На основании изложенного, заявитель отзывает поданную жалобу. Прошу жалобу не рассматривать», — указал в заявлении генеральный директор АО «Кемеровоспецстрой» Александр Выприцкий.

Строительная организация подала жалобу 28 ноября. Аукцион был объявлен ФКУ «Упрдор Алтай» 24 ноября. Максимальная цена контракта составляет 19,9 млрд руб. АО «Кемеровоспецстрой» отметил, что конкурсная документация содержит ряд противоречий, не позволяющих потенциальным участникам сформировать четкое понятие об условиях закупки. В частности, в ней указана начальная (максимальная) цена контракта в цифровом виде 19,95 млрд руб., в то же время прописью — двадцать миллиардов четыреста шестьдесят шесть млн руб., говорится в жалобе.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт автомобильной дороги, в том числе обустроить новое покрытие, освещение, ливневки, шумозащитные экраны и автобусные павильоны. Кроме того, проектом предусмотрено возведение путепровода и тоннеля. Работы необходимо выполнить до 30 октября 2029 года.

Лолита Белова