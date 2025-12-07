Прокуратура проверяет задержку рейса из Новосибирска в Пхукет

Новосибирская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Новосибирск — Пхукет (Таиланд) в аэропорту Толмачево, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Вылет самолета авиакомпании «Аэрофлот» задержан более чем на 8 часов, о причинах не сообщается. Выполнение рейса ожидают более 300 пассажиров, из них 50 детей.

Boeing 777 должен был вылететь в 4:40 утра местного времени. Надзорным ведомством на территории аэропорта организована мобильная приемная, приняты обращения от пассажиров.

Лолита Белова