«Главная конкуренция развернется между моделями управления доверием, ликвидностью и доступом»

Алексей Волостнов
Партнер Strategy Partners
Фото: личный архив
Партнер Strategy Partners
Фото: личный архив
«Деньги не управляют собой сами»,— говорил британский экономист Уолтер Бэджот (1826–1877). Происходящая сейчас цифровизация меняет не столько природу денег, сколько архитектуру доверия. Деньги остаются одновременно средством расчетов, единицей измерения стоимости и способом сохранения капитала. Но эти функции все чаще разделяются: биткойн выполняет преимущественно роль актива, стейблкойны — расчетного инструмента, фиатные валюты лежат в основе налоговой, кредитной и денежно-кредитной систем.
Первая ключевая тенденция — переход от цифровых записей в реестрах к программируемым расчетам. Платеж постепенно перестает быть отдельной операцией: он встраивается в логистику, торговлю и управление активами. Токенизированные депозиты и ценные бумаги позволяют синхронизировать передачу денег и права собственности, сокращая число посредников, время расчетов и потребность в обеспечении. Преимущество получают не отдельные сети, а совместимые инфраструктуры.
Вторая тенденция — конкуренция частных и государственных форм цифровых денег. Стейблкойны способны удешевить трансграничные переводы и расширить международное использование базовой валюты. Но их надежность зависит не от алгоритма самого по себе, а от качества резервов и регулирования. Неконтролируемый рост таких инструментов создает риски массового изъятия средств, фрагментации ликвидности и ослабления банковского фондирования.
Третья тенденция — усиление влияния государства в сфере финансовой архитектуры. Цифровые валюты центральных банков станут еще одним видом денег. В обзоре Всемирного банка за 2024 год указано, что 91% из 93 опрошенных центральных банков запустили или планировали запуск пилотного проекта цифровой валюты, при этом приоритет отдавался операциям с участием юрлиц. Приоритеты четко расставлены: сначала межбанковские расчеты, рынки капитала и крупный бизнес, затем массовые P2P-платежи. Регулирование становится условием масштабирования, а не внешним ограничением инноваций. В ЕС режим регулирования криптовалют MiCA полностью применяется с 30 декабря 2024 года, формируя единые требования к эмитентам и поставщикам криптоуслуг. В США закон GENIUS Act 2025 года установил единое регулирование для платежных стейблкойнов, включая допуск эмитентов и обеспечение резервами. ЕЦБ рассматривает возможный выпуск цифрового евро в 2029 году при условии принятия соответствующего законодательства.
Четвертая тенденция — усиление связи между финансами, суверенитетом и безопасностью. Платежные данные, цифровая идентификация и инфраструктура расчетов превращаются в объект стратегической политики. Государству придется балансировать между контролем над незаконными потоками и защитой частной жизни: избыточная прозрачность способна подорвать доверие не меньше, чем ее отсутствие.
К 2030-м годам наиболее вероятна не замена фиатых денег криптовалютами, а многоуровневая система. Деньги центробанков останутся расчетным фундаментом, токенизированные банковские депозиты будут обслуживать компании и рынки, регулируемые стейблкойны займут ниши трансграничных и непрерывных платежей, несуверенные криптоактивы сохранят инвестиционное и технологическое значение. Главная конкуренция развернется не между «старыми» и «новыми» деньгами, а между моделями управления доверием, ликвидностью и доступом. Победит не самый децентрализованный и не самый контролируемый контур, а тот, который соединит эффективность технологии с предсказуемостью института.