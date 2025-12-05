Главные новости за 5 декабря. Новороссийск

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии 5 декабря назвал ситуацию с водой в Новороссийске «проблемой №1». Он сообщил, что в городе запрещена новая застройка, пока наблюдаются перебои в подаче водоснабжения.

На мусорном полигоне Новороссийска нашли новые очаги возгорания. Пожар на объекте «Терра-Н» пытаются потушить пятые сутки, площадь тления составляет 220 кв. м.

В Анапе в 2026 году должен состояться курортный сезон, об этом на прямой линии с жителями заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Подростка, пропавшего в Новороссийске больше недели назад, нашли полицейские в Южном районе города. Жизни и здоровью парня ничего не угрожает, с ним и его родителями проводит работу ПДН.

По меньшей мере 15 квартир в доме на ул. Мурата Ахеджака в Новороссийске признаны пострадавшими в результате атаки БПЛА в ночь с 24 на 25 ноября. Замглавы города Рафаэль Бегляров сообщил, что восстанавливать жилые помещения будут за счет средств муниципального бюджета.

В Новороссийске утвердили реестр укрытий для населения на случай ЧС. На сайте администрации опубликовали полный перечень заглубленных помещений по районам, большая часть из них расположена в Южном районе.

Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Новороссийска составила 183,6 тыс. руб., согласно результатам мониторинга управления экономического развития города. Квадратный метр во вторичном жилье дешевле — около 137 тыс. руб.

В Геленджике планируют усилить меры по запрету движения самокатов на набережной. Об этом сообщил глава курорта Алексей Богодистов, комментируя заявление губернатора Вениамина Кондратьева о СИМ в ходе прямой линии.