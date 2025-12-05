В Новороссийске выявили загрязнения воздуха из-за пожара на мусорном полигоне

На территории жилой застройки рядом с горящим мусорным полигоном в Новороссийске зафиксировано превышение ПДК по взвешенным веществам и оксиду углерода. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Фото: https://t.me / yamenskov_aleksandr_ivanovich / 887

Краевое управление Роспотребнадзора призвало жителей Борисовки избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна и чаще проводить влажную уборку. Новороссийцам, живущим вблизи полигона ТКО, рекомендуется отказаться от контактных линз в пользу очков, употреблять больше воды, промывать глаза, горло и нос. При необходимости выхода на улицу требуется использовать маски и респираторы, также Роспотребнадзор упомянул об отказе от курения.

«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу»,— подчеркнули в ведомстве.

Ситуация с пожаром находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты продолжают мониторинг атмосферного воздуха в зоне возгорания на полигоне Новороссийска.

Пожар на объекте «Терра-Н» пытаются потушить пятые сутки. 2 декабря заместитель главы города Александр Гавриков заявлял, что возгорание удалось локализовать на площади 220 кв. м, с того момента о сокращении площади тления ответственные лица не сообщали.

5 декабря Александр Гавриков предоставил оперативную информацию по пожару на полигоне и отметил, что ситуация на объекте является «сложной». По его словам, тушение возгорания осложняется из-за усиления ветра, на полигоне появились новые очаги пожара.

София Моисеенко