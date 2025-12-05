Стоимость квадратного метра в новостройках Новороссийска превысила 180 тысяч рублей

В Новороссийске средняя стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости на первичном рынке составила 183,6 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные управления экономического развития города на 1 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судя по результатам мониторинга управления, вторичное жилье в Новороссийске стоит дешевле, чем квартиры в новостройках. Стоимость одного квадратного метра во «вторичке» составляет 137,6 тыс. руб.

Средняя цена на квадратный метр в частных домовладениях достигла 105,6 тыс. руб. В дачных домиках стоимость составляет 98,5 тыс. руб.

Согласно данным администрации Новороссийска, в иных строениях, помещениях и сооружениях один квадратный метр стоит в среднем 113,4 тыс. руб. Дешевле всего для покупки оказались гаражи — 38,1 тыс. руб. за кв. м.

Во втором квартале 2025 года средняя рыночная стоимость одного квадратного метра недвижимости в Новороссийске составила 132,7 тыс. руб., как указывается в постановлении администрации №1731.

Ранее директор по исследованиям консалтингового агентства Macon Ольга Змиевская сообщала «Ъ-Новороссийск», что цены на квартиры в Новороссийске на 16% выше, чем в Краснодаре, но на 16% ниже, чем в Анапе. Также спикер подчеркнула, что цены на недвижимость в Новороссийске на 43% ниже, чем в Сочи.

«Цены здесь растут умеренно, без существенных скачков. И это важный сигнал о том, что город остается доступной точкой входа на побережье, особенно на фоне Сочи, где стоимость квадратного метра намного выше»,— делилась с «Ъ-Новороссийск» генеральный директор курорта «Лучи» Ольга Нарт.

София Моисеенко