В Геленджике ограничили движение на улице Ходенко

Для проведения работ по строительству водовода в Геленджике ввели ограничения движения по улице Ходенко. Об этом уведомили в пресс-службе администрации курорта.

В рамках проекта строительства водовода от КП-7 села Кабардинка до резервуаров чистой воды по улице Новороссийской на улице Ходенко будет осуществляться прокладка трубопровода. С 5 по 30 декабря на улице Ходенко полностью ограничили движение на участке от перекрестка с улицы Объездная до второго въезда на автозаправку «Газпромнефть».

С 3 по 25 января 2026 года движение будет перекрыто на отрезке дороги от первого въезда на автозаправку «Газпромнефть» до перекрестка с улицей Кирова.

София Моисеенко