В Новороссийске будут бороться с незаконной рекламой по новой системе

На территории Новороссийска вводят новую автоматизированную систему по борьбе с незаконной рекламой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным мэрии, система внедряется для массового обзвона лиц, размещающих объявления на фасадах зданий, остановках и прочих объектах без предварительного согласования. Обзвоны будут осуществляться автоматически. Система настроена на фиксацию нарушений и идентификацию контактного телефона.

Целью проекта является сокращение количества нежелательных объявлений в Новороссийске путем оперативного информирования нарушителей.

София Моисеенко