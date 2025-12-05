Вениамин Кондратьев назвал ситуацию с водой в Новороссийске «проблемой №1»

Проблема с водой в Новороссийске решится в течение ближайших лет. Об этом в ходе прямой линии 5 декабря заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

С видео-вопросом к губернатору края на прямой линии обратилась жительница Новороссийска, сообщив о плачевном состоянии детской площадки на ул. Видова, 168. Вениамин Кондратьев отметил, что насущной проблемой Новороссийска, в первую очередь, является водоснабжение.

«Насущная проблема Новороссийска — это обеспечение водой. Для меня это проблема №1. Действует запрет на строительство новых высотных домов в Новороссийске до тех пор, пока мы не решим проблему с обеспечением водой»,— заявил глава региона.

Вениамин Кондратьев сообщил, что для улучшения ситуации с водой в Новороссийске было завершено строительство новой ветки Троицкого группового водопровода, но из-за активной застройки ресурса не хватило для стабильной подачи во всем городе. В настоящее время завершается проектирование второй очереди ТГВ, реализация планируется в следующем году.

По вопросу реконструкции детской площадки комментарий предоставил Андрей Кравченко. Он сообщил, что все работы во дворе МКД на ул. Видова, 168 будут завершены в срок до февраля.

София Моисеенко