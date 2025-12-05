Экспорт зерна из Ростовской области достиг 655 тыс. тонн в ноябре

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в ноябре 2025 года проконтролировало и оформило для отправки на экспорт 655 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки в морских портах Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации управления, основными покупателями зерновой продукции выступают Турция, Грузия и другие государства.

«Продукция сопровождалась документами, подтверждающими ее фитосанитарное состояние, а также качество и безопасность с учетом требований стран-импортеров»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко